Zazzaroni: «Juventus su Barella? Smentisco, a Paratici non piace!»

Ivan Zazzaroni

La scorsa settimana si è detto che buona parte delle liti durante Juventus-Inter era nata anche per un contatto dei bianconeri con Barella (vedi articolo). Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1 ha smentito la voce, segnalando come a Paratici non piaccia.

TUTTO FALSO – Ivan Zazzaroni è categorico, in relazione a quanto si è discusso nel corso degli ultimi giorni: «La Juventus ha contattato Nicolò Barella? Lo smentisco totalmente. Quando io ho parlato con Fabio Paratici, tante volte, di Barella mi ha sempre negato di essere interessato a Barella e con termini coloriti. È un giocatore che non gli piaceva, da quando era al Cagliari, mi rifiuto di pensare che abbia lo cercato. Può averci ripensato? Non credo. In questo momento poi non può permettersi neanche di avvicinarlo Barella. Una telefonata dalla Juventus? A me non risulta. È un giocatore sotto contratto, l’Inter non lo molla mai e la Juventus non può permettersi un’operazione del genere».