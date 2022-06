Zazzaroni: «Italia, nostri attaccanti non segnano come Lautaro Martinez!»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale oggi ha analizzato il momento dell’Italia, fuori per la seconda volta dal Mondiale. Il giornalista ha parlato in particolare degli attaccanti, paragonandoli a quelli dell’Argentina (in particolare Lautaro Martinez), ultimo avversario affrontato.

RIPARTIRE DAI GIOCATORI – Ivan Zazzaroni è molto critico nei confronti dei giocatori dell’Italia, in particolare gli attaccanti: «Perché Belotti o Scamacca non segna come Lautaro Martinez? Perché Paulo Dybala entra al novantesimo e in due minuti ha segnato un gol fantastico? Ripartiamo dai giocatori. Nel calcio, come nella vita, esistono le categorie, i livelli, i valori, le carature. In una parola, la differenza di spessore che in alcuni casi genera avvilimenti. La sconfitta con l’Argentina non deve essere derubricata a incidente di fine ciclo o fine stagione: è una batosta che può segnare il punto di non ritorno, se non abbandoniamo le chiacchiere per passare ai fatti. A forza di importare stranieri, trascurando i nostri giovani, e guardare alla tattica prima che all’interprete, ci ritroviamo sorprendentemente campioni d’Europa ma assai meno sorprendentemente fuori per la seconda volta di fila dal Mondiale. Abbiamo allenatori preparatissimi anche perché costretti ad arrangiarsi con le idee. Per questo, quando vanno all’estero a guidare quelli “buoni”, vincono ripetutamente. Non ci accorgiamo, ad esempio, del fatto che i nostri migliori giovani attaccanti, Scamacca e Raspadori, hanno soltanto due o tre anni meno di Lautaro Martinez».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

