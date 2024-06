Zazzaroni: «Italia, Barella secondo valore. Bastoni? No fuoriclasse»

Ivan Zazzaroni ha parlato anche di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, rispettivamente centrocampista e difensore dell’Inter e dell’Italia.

ITALIA – Queste le parole di Ivan Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Alessandro Bastoni e Nicolò Barella non sono di livello di Gianluigi Donnarumma? Secondo me no, però Barella è certamente il miglior giocatore della Nazionale, fuori dico, di quelli che corrono. Barella giocherebbe in qualsiasi squadra al mondo? Sì, è un giocatore estremamente importante e poi cresciuto tecnicamente tanto. È un giocatore di grande personalità. Se devo dire il valore assoluto, dico Donnarumma. Sì, ci metto secondo valore Barella, quello sì. Bastoni no, è un bravissimo difensore ma non lo considero un fuoriclasse».