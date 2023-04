Zazzaroni: «Io sto con Lukaku! Inter meglio della Juventus»

Ivan Zazzaroni in collegamento con gli studi Mediaset esprime la propria opinione riguardo quanto successo nel finale di partita tra Juventus e Inter e sul caso Lukaku.

CORI CONTRO LUKAKU – Ivan Zazzaroni esprime ancora la sua opinione per quanto successo ai danni di Romelu Lukaku: «Non ha avuto senso tutto quello che è accaduto e purtroppo non è nuovo. Una partita corretta è finita in un modo ingiurioso. Io sto dalla parte di Lukaku tutta la vita. Vero che lui festeggia sempre così e in questo caso ha voluto zittire dei cori razzisti, quindi ha ragione lui. La partita ha detto poco, ha giocato meglio l’Inter. La Juventus ha fatto la solita partita in difesa, perde palla e si abbassa. Non è stata una grande partita».