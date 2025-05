Zazzaroni rivela: «Inzaghi? Tante offerte, una indecente. Farà questo!»

Zazzaroni ha rivelato il futuro di Simone Inzaghi all’Inter. Il direttore del Corriere parla di offerte dall’estero, tra queste anche una particolarmente appetibile dal punto di vista economico.

OFFERTA INDECENTE – La Serie A si prepara agli ultimi 180′ che decideranno le sorti di scudetto, Champions League e salvezza. Occhi puntati ovviamente sulla sfida di questa sera tra Inter e Lazio e Parma e Napoli. Nerazzurri e partenopei, distanti appena un punto in classifica, duelleranno a distanza ma hanno davanti a sé avversari sicuramente non banali. La Lazio lotta ancora per entrare in Champions, mentre il Parma dell’ex nerazzurro Cristian Chivu non ha ancora ottenuto la salvezza. Intanto, Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha anche parlato del futuro di Simone Inzaghi. Secondo il direttore del quotidiano romano, l’allenatore ha ricevuto offerte dall’estero, tra cui addirittura indecente dall’Arabia Saudita. Ecco cos’ha scritto: «L’Inter ha davanti a sé l’obiettivo Champions, oltre al Mondiale Club, ma non intende abbandonare l’idea del doblete. Il centro di tutto è naturalmente Inzaghi che, per inciso, ha ricevuto proposte dall’estero, una indecente dall’Arabia. Ma resterà». Dopo la finale di Champions League del 31 maggio, Inzaghi e la dirigenza interista si siederanno a tavolino per rinnovare il contratto e programmare il prossimo futuro.