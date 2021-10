Zazzaroni: «Inzaghi meglio di Conte? Bestemmia! Va valutato all’Inter»

Per Zazzaroni Inzaghi non è meglio di Conte, ma bisogna aspettare per vedere la sua resa all’Inter. Ecco come il giornalista ha parlato dei due allenatori a Tiki Taka su Italia 1.

IL CONFRONTO – Ivan Zazzaroni fa un paragone fra l’allenatore dell’Inter di oggi e quello delle precedenti due stagioni: «Simone Inzaghi meglio di Antonio Conte? È una bestemmia! Conte è un allenatore completo, io ricordo sempre una frase di Davide Astori che mi disse come in Nazionale in quattro minuti gli aveva insegnato a correre. Inzaghi è un allenatore all’opposto: molto preparato e molto bravo, però bisogna valutarlo con l’Inter».