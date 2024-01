Zazzaroni insiste: «Inzaghi, bravissimo allenatore. Non come Mourinho»

Ivan Zazzaroni parla ancora dell’Inter allenata da Simone Inzaghi, facendo un inutile paragone con José Mourinho. Il giornalista ne ha parlato a Sportmediaset

ATTENZIONE – Ivan Zazzaroni, negli studi di Sportmediaset, ha commentato la partita vinta dall’Inter e del percorso di Simone Inzaghi. Queste le parole del giornalista: «Nel Napoli in otto mesi è cambiato il mondo. Vorrei veder una partita dove non decide l’arbitro, certo l’Inter è molto più forte ma dal 60’ in poi Mazzarri ha dovuto cambiare quattro calciatori, cambiando anche il sistema di gioco. Lautaro Martinez è pauroso, ogni volta che ha la palla hai paura. Inzaghi? Per lo scudetto gli mancano sedici giornate (ride). Simone non raggiunge i trofei di Mourinho, attenzione alle parole. Magari solo a livello numerico ma pesiamo bene le parole. Inzaghi adorabile come persona, bravissimo come allenatore. Un allenatore di congiunzione tra calcio vecchio e nuovo. Riesce a giocare con tutti i sistemi».