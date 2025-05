Zazzaroni: «Inzaghi verso l’Arabia per varie ragioni e Como trema»

Zazzaroni si esprime sul futuro di Simone Inzaghi, che a detta sua potrebbe lasciare per davvero l’Inter per recarsi ad allenare in Arabia Saudita. Se si verificasse tutto ciò, l’Inter potrebbe fiondarsi su Fabregas del Como.

IPOTESI E SCENARIO – Intervenuto in collegamento su Radio 24, Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro di Simone Inzaghi. Secondo il direttore del Corriere dello Sport il tecnico potrebbe lasciare l’Inter, allora in quel caso, i nerazzurri potrebbero fiondarsi su Cesc Fabregas. Questo il suo intervento: «Da quello che si dice Simone dovrebbe andare in Arabia per tante ragioni, che possono essere un ciclo finito o un cambiamento anche per lui. Ma con una vittoria può succedere tutto, guarda Gasperini che lo scorso anno doveva andare a Napoli ma vince l’Europa League e rimane. Fabregas ha deciso di restare a Como, ma allo stesso il Como trema perché se dovesse andare via Inzaghi l’Inter andrebbe proprio sullo spagnolo. Non credevo che potesse prendere in considerazione l’ipotesi Arabia, ma da quello che so la sta prendendo in considerazione». Ieri, Inzaghi ha confermato l’arrivo di proposte, ma allo stesso tempo ha dribblato qualsiasi altro tipo di illazione. L’allenatore piacentino è concentratissimo sulla finale di Champions League contro il Psg.