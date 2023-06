Zazzaroni: «Inzaghi, partita perfetta. Amarezza porta il nome di Lukaku»

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza con amarezza la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Tanti complimenti per Simone Inzaghi e per la sua preparazione della partita. Un po’ meno per Romelu Lukaku.

QUASI IMPRESA – Queste le parole di Ivan Zazzaroni dopo la finale di Champions League: “Così no, non sbagliando tre gol negli ultimi minuti. Non buttando via una partita tatticamente impeccabile. Non si può perdere una finale in questo modo, dopo aver annullato la superiorità dei migliori al momento. Simone Inzaghi è stato più bravo dei suoi: l’ha preparata benissimo e soltanto gli errori di Lautaro Martinez e Lukaku non gli hanno permesso di realizzare un’impresa leggendaria“.

AMAREZZA – Prosegue poi così il suo editoriale: “Inzaghi ha fatto meglio di Guardiola, che ha alzato la coppa grazie a tanta fortuna. La sua squadra non ha potuto esprimere la stessa aggressività vista con il Real Madrid. L’amarezza porta il nome di Lukaku, il cui colpo di testa in solitudine all’89esimo, a brevissima distanza da Ederson, frequenterà a lungo gli incubi degli interisti“.

Fonte: Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni