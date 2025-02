Zazzaroni: «L’Inter ha subito l’effetto derby! Sconfitta che pesa»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista sportivo, ha parlato a Canale 5. Tra i tanti temi toccati dopo la giornata di Serie A, anche un passaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

SCARICHI – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in diretta a Pressing, ha parlato dell’Inter al termine del pareggio del Napoli in casa contro l’Udinese. Queste le parole del noto giornalista: «Il 3-0 subito a Firenze pesa di più nei punti persi tra Inter e Napoli. Il Napoli sta facendo un miracolo a livello di punti, posso dirlo senza problemi. Il Milan ha individualità ma non vedo gioco. Oaktree non da la possibilità di spendere a questa Inter. A Firenze hanno giocato male tutti, non c’è stato modo. C’erano tutte le condizioni per perdere, ha subito l’effetto derby ed era scarica mentalmente. Ho visto questo al Franchi. Domani l’occasione per una rivincita».