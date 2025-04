Zazzaroni: «L’Inter spero perda a Bologna, Pasqua di resurrezione»

Ivan Zazzaroni ha commentato il percorso dell’Inter e di come si ritrovi a giocare le tre competizioni ad aprile. Il direttore del Corriere dello Sport si è focalizzato anche sulla partita contro il Bologna, squadra di cui lui ne è tifoso. Le sue parole a Pressing.

MOTIVAZIONE – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto nel corso della puntata di ieri sera su Pressing, ha parlato così dell’Inter e delle sue seconde linee: «Le seconde linee non mi sembrano un problema. Sento spesso parlare di ‘rose profonde’, ma direi piuttosto larghe o ampie in questo caso. Se l’Inter deve perdere dei punti, spero che lo faccia contro il Bologna… sarà la Pasqua di resurrezione! (ride, ndr). L’Inter ha perso più punti in campionato perché ha giocato di più: la gestione delle risorse l’ha portata a essere presente in tutte le competizioni, ma con dodici punti in meno in Serie A». Il match contro il Bologna in campionato arriverà appunto il 20 aprile, quattro giorni dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Bologna di Vincenzo Italiano, che nella giornata di ieri ha perso 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta, è probabilmente il più grande ostacolo per la Beneamata da qui a fine campionato.