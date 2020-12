Zazzaroni: “Inter sfigata in Champions League. Paga un’assenza su tutte”

Condividi questo articolo

Ivan Zazzaroni

Per Zazzaroni l’Inter avrebbe dovuto e potuto fare di più in Champions League, visto l’umiliante ultimo posto nel girone. Il direttore del “Corriere dello Sport”, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, trova una minima giustificazione per il rendimento altalenante dei nerazzurri.

UN PECCATO – Ivan Zazzaroni giudica quanto fatto dall’Inter in coppa: «Sono stati sfigati con lo Shakhtar Donetsk, ma non devi arrivare all’ultima partita con cinque punti. Christian Eriksen dove gioca bene? In Europa. In Italia non ti danno il tempo nemmeno di respirare. Se c’è una squadra che sta pagando l’assenza del pubblico è proprio l’Inter: faceva sessantacinquemila persone anche al Crotone. Antonio Conte alla Juventus diceva sempre di volere la bolgia. L’Inter si è totalmente appecoronata, Giuseppe Marotta in primis, a Conte. Quando dai dodici milioni di euro all’anno vuole dire che vuoi vincere, e prendi il migliore».