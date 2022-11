Zazzaroni: «Inter, ritorno a Oporto non mi diverte. Juventus? Tutti a dire…»

Zazzaroni ha giudicato il sorteggio Champions League dell’Inter con il Porto, squadre da cui stare attenti soprattutto in casa loro. Poi fa una considerazione sulla sconfitta contro la Juventus, la quinta in campionato

FOCUS − Ivan Zazzaroni a Pressing Lunedì sul momento dei nerazzurri: «Champions League? Credo, che il Napoli abbia da sorridere, Inter-Porto con la seconda in Portogallo non mi diverte, Milan-Tottenham, rossoneri favoriti. Gli inglesi non hanno grande tradizione di coppa. La rosa del Napoli è la migliore insieme a quella dell’Inter che però ha avuto cinque incidenti di percorso che la stanno tenendo a meno undici dalla vetta. Quando si è qualificato per la Champions tutti a dire che Inzaghi aveva riaggiustato l’Inter ma ne avevi perso quattro prima. Con la Juventus si può perdere, hai giocato bene, creato tanto ma hai perso».