Zazzaroni: «L’Inter si è ripresa vincendo immeritatamente. Ma ora alla grande»

Zazzaroni vede nel rilancio dell’Inter una sorta di aiuto indiretto, quello dato dalla vittoria che ha permesso di svoltare (il 3 aprile contro la Juventus). Da Tiki Taka su Italia 1, il direttore del Corriere dello Sport è comunque dell’idea che abbia superato le difficoltà.

MEGLIO ORA – Nelle scorse settimane ci sono state critiche per Simone Inzaghi, quando l’Inter faticava. Ivan Zazzaroni le ricorda: «Fino all’altro giorno dicevano che doveva andare in via, che era in dubbio. Oggi ha preso le redini vincendo una partita immeritatamente, quella di Torino. Però è ripartito alla grande e adesso è la squadra che gioca meglio».