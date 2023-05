Zazzaroni: «Inter più forte di tutte per organico, ma la Lazio male»

Il giorno dopo il big match giocato tra Inter e Lazio, a San Siro nella giornata di ieri, ha parlato così della squadra di Simone Inzaghi, a Radio 24, Ivan Zazzaroni.

FORTE − Il direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, ha parlato dell’Inter a “Tutti Convocati” su Radio 24: «L’Inter è più forte come organico, come soluzioni. Mentre il Napoli è la più bella. Quando hai tre attaccanti come Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Lautaro Martinez., quando hai Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan allora hai una squadra. Hai tante soluzioni. Ma non so perché in campionato è successo tutto quello che è successo. Quando i calciatori dell’Inter affrontano squadre importanti fanno le partite migliori. Nelle altre partite incidono un po’ le scelte, un po’ la sfortuna. Ma la Lazio ieri non mi è piaciuta per nulla. Maurizio Sarri è un po’ tornato indietro».