Zazzaroni: «Quella dell’Inter non è una crisi! Pronostico? Non 0-0»

Zazzaroni abbassa le critiche nei confronti dell’Inter, nonostante un mese di febbraio da dimenticare. Da Tiki Taka su Italia 1, il direttore del Corriere dello Sport fa anche il pronostico del derby di Coppa Italia.

DIFFICOLTÀ SUPERABILI – Ivan Zazzaroni tende la mano: «La crisi dell’Inter non è una crisi, non ha avuto neanche grandi infortuni. Il Milan da inizio anno viaggia a 1.6 punti di media, non da scudetto. Qualche problema c’è, poi mancano tantissimo Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic dal punto di vista della personalità. Il percorso del Milan non è lineare, quello dell’Inter non ha giocato neanche malissimo le ultime partite. Finalmente lo sento dire: l’Inter non è forte come lo scorso anno. Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku non si regalano: Simone Inzaghi è bravissimo, ma Edin Dzeko ha avuto dei momenti a Roma in cui non segnava mai, ed è l’unico che gioca. Non finirà 0-0».