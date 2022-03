Zazzaroni: «L’Inter non sta male, mi fa pensare! Ma non ha avuto problemi»

Zazzaroni prova a capire quali siano i problemi dell’Inter in questo scorcio di stagione da sosta a sosta. Il direttore del Corriere dello Sport, ospite di Tiki Taka su Italia 1, valuta il momento.

QUAL È LA CAUSA? – Ivan Zazzaroni analizza il calo dell’Inter: «Quando una squadra come l’Inter fa sette punti in sette partite noi possiamo raccontarci tutto e il contrario di tutto. Ho letto della mancanza di Marcelo Brozovic, ma è mancato due partite e anche in precedenza hanno giocato male. Simone Inzaghi? Lui gioca con tredici-quattordici-quindici giocatori e fa sempre gli stessi cambi: gli esterni e le punte, a coppia. Nella partita di sabato ho visto anche io in difficoltà i due davanti, però ultimamente Edin Dzeko andava a giocare il pallone molto lontano facendo giocare Lautaro Martinez prima punta, che è una seconda punta. Ci sono tante ragioni per cui l’Inter, in questo momento, non sta andando come prima. Ma è anche fisiologico, perché non aveva avuto mai problemi fino a oggi: ci sta».

LE DIFFERENZE – Zazzaroni ipotizza che qualcosa nel passaggio dalla scorsa stagione non funzioni più: «I Campioni d’Italia hanno perso l’autostima? Io dico una cosa: Dzeko non è Romelu Lukaku e Inzaghi non è Antonio Conte. Poi diciamo del bel gioco, Inzaghi è un bravissimo allenatore ma non è Conte. Ha fatto cose buone, ma secondo me c’è stata una prima forte reazione al post-Conte perché li ha liberati. Adesso c’è una flessione che è determinata anche dal calo di tensione, può essere stanchezza. Hakan Calhanoglu? È sempre stato discontinuo. Sul piano della prestazione l’Inter non ha mai fatto così male, noi ragioniamo sui risultati. Anche l’altro giorno con la Fiorentina non ha giocato una brutta partita: non è una squadra che sta male, mi fa pensare! Ha un momento di risultati».