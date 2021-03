Zazzaroni: «Inter non solo fortunata! Conte non sbaglia...

Zazzaroni: «Inter non solo fortunata! Conte non sbaglia certe partite»

Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del “Corriere dello Sport”, ha commentato il successo dell’Inter di Antonio Conte contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Focus anche sulle scelte iniziali del tecnico, con Vidal titolare al posto di Eriksen. Queste le sue parole da “Tiki Taka” su Italia 1.



PIANO PARTITA – La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta ha diviso gli addetti ai lavori. La squadra di Antonio Conte ha colpito sugli sviluppi di un calcio d’angolo, grazie a Milan Skriniar. Secondo Ivan Zazzaroni, però, non si può parlare di buona sorte nel caso della gara di ieri sera: «Non può essere solo fortuna per l’Inter. Anche perché interpreta magnificamente queste partite. La squadra trova il gol appena ha un’occasione. Il gol è trovato, ma Conte queste partite non le sbaglia. Secondo me il tecnico ha scelto questo atteggiamento. Anche perché Arturo Vidal in partenza vuol dire esattamente che rinunci alla costruzione dal basso».