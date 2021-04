Zazzaroni: «Inter, non sarà scudettino. Ma si può dire non bel gioco»

Zazzaroni rigetta l’idea che se l’Inter dovesse vincere la Serie A avrebbe un valore inferiore. Il giornalista, direttore del “Corriere dello Sport”, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1 non si nega però una critica al gioco della squadra di Conte.

PREMIO E CRITICA – Ivan Zazzaroni non è d’accordo con chi dice che il campionato valga meno: «Scudettino? No no, io intendo scudettino la lotta fra il secondo e il quarto posto. Lo scudetto dell’Inter è uno scudetto. Antonio Conte è stato preso per vincere e vince. Che il gioco dell’Inter non sia un bel gioco si può dire che non lo è?»