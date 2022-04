Zazzaroni: «Inter? Non risolti problemi in attacco. Irrati, che confusione!»

L’Inter è finalmente tornata alla vittoria. Il successo di ieri sera all’Allianz Stadium rilancia i nerazzurri nella corsa al titolo. Certo, non tutti i problemi sono risolto come lo stesso Ivan Zazzaroni scrive questa mattina sul Corriere dello Sport, ma insomma, è già un buon punto di partenza.

CONFUSIONE – L‘Inter ha portato a casa tre punti al termine di una partita dove la confusione, a fine primo tempo, ha regnato sovrana. «Irrati ha fatto un bel po’ di confusione – scrive Zazzaroni nel suo editoriale -. L’ha salvato – o forse incasinato ulteriormente – proprio l’assistente al video. Non una, bensì due volte: la prima, quando gli ha segnalato il pestone di Morata a Dumfries che non aveva colto; la seconda, quando per risolvere una situazione estremamente ingarbugliata (il fallo di Calhanoglu su Danilo dopo la respinta di Szczesny) sempre da Lissone è arrivata la “dritta” sull’ingresso in area di de Ligt, peraltro ininfluente, prima della battuta del turco dagli undici metri. Tutto questo è accaduto nelle fasi finali del primo tempo: i cinque minuti di puro surrealismo arbitrale hanno condizionato l’andamento e ovviamente anche il risultato di una partita giocata con più decisione e brillantezza dalla Juve, presentata da Allegri con le due punte più Dybala».

MIGLIORI – L’Inter si è appoggiata a lungo su tre giocatori. « L’Inter è stata a lungo Brozovic e Skriniar, i migliori in campo. Anche Perisic ha fatto più del suo, particolarmente in fase difensiva. Inzaghi non ha ancora risolto i problemi in attacco: a Torino Lautaro e Dzeko non sono andati oltre l’impegno, il sacrificio, il lavoro di raccordo. Simone ha però recuperato punti, posizioni e fiducia e tolto di mezzo proprio la Juve: adesso la corsa scudetto riguarda concretamente solo tre squadre: Milan, Napoli e Inter strette in pochissimi punti e corte, come fiato. Finalmente qualcosa di nuovo ed eccitante poiché a più voci, dopo un decennio di assoli ».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni