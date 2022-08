Zazzaroni: «L’Inter non mi è piaciuta. Lukaku o Dzeko? Pochissimi dubbi»

Ivan Zazzaroni, su Pressing, si è concentrato sulla prima partita in campionato dell’Inter contro il Lecce. Poi una considerazione sul confronto tra Dzeko e Lukaku

CONFRONTO − Zazzaroni giudica l’inizio dei nerazzurri e la bagarre Dzeko-Lukaku: «Delle tre Inter, Milan e Roma quella che non mi è piaciuta è stata l’Inter, ha sofferto sicuramente anche se il risultato alla fine lo ha portato a casa. Edin Dzeko o Romelu Lukaku? Dzeko fa giocare meglio l’Inter ma Lukaku è più forte. Per età, consistenza fisica, numeri il belga è nettamente migliore. Dzeko in certi frangenti lo perdi, lo si vedeva anche a Roma. Per me il belga è molto più forte di Dzeko».