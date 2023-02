Zazzaroni: «L’Inter non ci ha capito una mazza! Rigore Darmian»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, il giorno dopo Bologna-Inter 1-0 ha analizzato la partita sul quotidiano romano elogiando il gioco della squadra di Thiago Motta.

SETTIMA SCONFITTA – Ivan Zazzaroni ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria del Bologna contro l’Inter: «Non vedevo il Bologna dal 4 gennaio. Mi ero staccato emotivamente il 16 dicembre, giorno terribile. Pochi istanti di partita bastavano per riportarmi all’assenza di Sinisa, sottolineandola. Il Bologna mi ha preso. Sarebbe piaciuto tantissimo anche a Sinisa Mihajlovic. Perfetti i movimenti senza palla, i tempi degli interventi in copertura, gli anticipi, su un campo complicato dalla pioggia anche i passaggi uscivano precisi, utili, efficaci. Il Bologna giocava a calcio, l’Inter a pallone. Il tocco di mano non punito da Orsato (era rigore), il gol annullato per il fuorigioco di Dominguez, la traversa e insomma un primo tempo di superiorità tecnica, tattica e mentale. L’Inter, sette sconfitte su 24 uscite e 11 punti in meno rispetto alla stagione scorsa. Non ci ha capito una mazza, quasi sorpresa da tanto vigore e da tanta organizzazione».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni