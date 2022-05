Zazzaroni: «Inter, nelle difficoltà Milan ha perso meno punti. Bravo Inzaghi»

L’Inter questa sera alle 20:45 deve provare a tenere aperto il discorso scudetto contro il Milan. I rossoneri sono di scena alle 18 contro l’Atalanta a San Siro e il loro risultato deciderà se i nerazzurri potranno balzare al primo posto oppure no. Intanto, ecco il pensiero di Ivan Zazzaroni.

CORSA – Inter e Milan, una corsa verso lo scudetto. Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, questa mattina analizza le due formazioni in corsa. Tra meriti e demeriti. «No n credevo che il Milan potesse lottare per lo scudetto, perciò considero eccezionale il lavoro della coppia Pioli-Ibra. Sì, perché l’uno ha migliorato l’altro e tutti e due hanno fatto il bene della squadra: alle qualità tattiche e umane dell’allenatore Zlatan – pur se protagonista di un finale a mezzo servizio – ha aggiunto l’ostinazione nella ricerca del risultato propria del vincente, il valore che ha saputo trasmettere al gruppo. Pioli e Zlatan hanno fatto le pentole, il coperchio ce l’ha messo la società che non ha mai raccontato bugie, né combinato pasticci, anche per evitarne le conseguenze. Immaginavo che l’Inter sarebbe stata in corsa fino alla fine, nonostante considerassi difficilmente sostituibili Lukaku, Hakimi e soprattutto Conte. Investendo su Brozovic, Perisic e sulle coppie alternative, Inzaghi è stato capace di restituire ai suoi il gusto del gioco e la gradita libertà d’espressione. I due punti che dividono le milanesi sono niente e sono tutto, di sicuro non risultano spiegabili con la sola tecnica. Sottolineo tuttavia che nei momenti di difficoltà il Milan è riuscito a perdere meno punti dell’Inter».

Fonte: Corriere dello Sport