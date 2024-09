Zazzaroni: «Inter-Milan? Anche l’Udinese ogni tanto batte le big»

Ivan Zazzaroni non vede inspiegabilmente un pareggio come risultato positivo alla prima giornata di Champions League. Il giornalista commenta così Manchester City-Inter su Tutti Convocati.

CHAMPIONS LEAGUE – Ivan Zazzaroni va controcorrente, ma fino ad un certo punto: «Oggi il pareggio non è buono anche perché non hai una partita di ritorno. Però questa Champions a classifica unica è una novità che prendo con simpatia, l’unico problema è che ci sono troppi tornei e alla lunga creano assuefazione. La classifica premia chi ha vinto, non le altre. L’Inter due anni fa ha fatto una finale e non è cambiata molto. Poteva anche vincerla quella partita. L’Inter ora non rappresenta il calcio italiano perché è una spanna sopra alle altre».

Inter favorita contro il Milan: Zazzaroni è chiaro!

DERBY – Zazzaroni poi chiude con il derby: «L’Inter ora è tre spanne sul Milan, è una squadra con le idee chiare. Il Milan ha un organico buono, ma non sfruttato al meglio e poi manca la società e non è questione di Ibra, lui fa Ibra e lo conosciamo, il problema è il resto. La squadra di Inzaghi ha completamento in mano la situazione, ha stabilità che è impressionante. Abbiamo visto poi l’Udinese vincere con il Milan o le big l’anno scorso, quindi tutto è possibile»