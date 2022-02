Zazzaroni: «Tra Inter e Liverpool differenze abissali. In avanti, che fatica…»

Ivan Zazzaroni, su Radio Deejay durante la trasmissione Deejay football club, ritiene enorme la distanza tra Inter e Liverpool dal punto di vista tecnico. Poi una battuta sugli attaccanti nerazzurri

DIFFERENZA − Zazzaroni non ha dubbi sul match di San Siro: «Primo tempo alla pari a San Siro, poi 20′ benissimo l’Inter ma davanti non segnano e a livello internazionale non lo fanno neanche con le mani. Le differenze tecniche tra Inter e Liverpool sono abissali, contro le tre inglesi non possiamo misurarci. Quando la migliore Inter della stagione perde 2-0 col Liverpool hai un quadro esattamente perfetto della distanza tra noi e loro. Loro hanno tenuto in panchina il mondo e giocato con Elliott».