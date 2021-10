Zazzaroni: «Inter-Juventus rigorino, illogico! Non quanto chiedeva Rocchi»

Per Inter-Juventus entra in scena anche il terzo uomo, ossia il designatore Rocchi. Zazzaroni, nel corso della trasmissione Tiki Taka su Italia 1, lo chiama in causa per le dichiarazioni sui rigori di qualche settimana fa (vedi articolo).

TROPPO POCO – Ivan Zazzaroni non è per niente convinto del rigore di Inter-Juventus: «Un contatto veniale, Denzel Dumfries arriva con ritardo sulla palla. Il VAR si sveglia e dà rigore: per me è un rigorino, un intervento assolutamente illogico. Con le nuove regole ti danno rigore sempre, ma è una distorsione dell’utilizzo del VAR. Rigorino è l’opposto di rigore serio, che è quello che chiedeva Gianluca Rocchi. Il VAR potrebbe aver chiamato e aver chiesto se ha visto il fallo, e lui ha detto no. La partita è stata talmente brutta che meritavano il punto a testa, poi è vero che la Juventus non avrebbe mai segnato senza il rigore».