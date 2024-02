Zazzaroni: «Fra Inter e Juventus ci sono 10 punti! Calhanoglu o asteroide»

Zazzaroni preferisce Calhanoglu come migliore in campo in Inter-Juventus. Il direttore del Corriere dello Sport, in collegamento per Pressing Serie A su Italia 1, trova un divario più alto dei quattro punti attuali.

OLTRE IL +4 – Ivan Zazzaroni guarda la classifica e non la ritiene veritiera al 100%: «Ci sono dieci punti fra l’Inter e la Juventus mediamente, come forza. Stasera ho visto un giocatore come Hakan Calhanoglu: chi non ha Calhanoglu se lo incontra può salvarsi solo con un asteroide. Il confronto con Manuel Locatelli agghiacciante, per merito di Calhanoglu ovviamente. Nel primo tempo ha giocato solo l’Inter, la Juventus ha aspettato e preso gol su autogol a difesa schierata. Nel secondo tempo la Juventus si è alzata e ha preso quattro infilate. Sono quattro punti teorici, sette se dovesse battere l’Atalanta: per me è già un record. Ha un punto in più del Napoli dell’anno scorso».

DIFFERENZA DI VALORI – Zazzaroni commenta la partita: «Nel primo tempo la Juventus ha aspettato, non ha mai aggredito l’Inter e si è fatta aggredire. L’Inter ha una bravura pazzesca a cambiare campo, con gli esterni sempre liberi. Nel secondo tempo, quando la Juventus ha provato a giocare, è stata infilata quattro volte: senza Wojciech Szczesny finiva 4-0. Ha giocato da provinciale, come deve fare per le caratteristiche che ha. L’Inter ha tutti i giochi: ha la verticalizzazione, ha il palleggio eccetera».