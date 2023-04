Zazzaroni: «Inter, inspiegabili i 10 KO! A Torino 5-6′ senza senso»

Zazzaroni, assistendo a Juventus-Inter, non riesce ancora a spiegarsi le dieci sconfitte dei nerazzurri. Poi sul finale di partita non ha dubbi: scene orrende. Il suo editoriale

SCENE DA FAR WEST − Zazzaroni apre in questo modo: «I l finale perfetto per chi ha il gusto dell’orrido. Cinque, sei minuti senza senso, indecenti, gli ultimi di una partita fino a quel momento corretta. Brutta, ma corretta. Giusto due parole. L’esultanza di Lukaku per il rigore del pari realizzato a venti secondi dalla fine (la stessa fatta con il Belgio) ha provocato cori di una parte della tifoseria juventina che hanno irritato Romelu e indotto Massa a estrarre il rosso. Fuori Big Rom, nervosissimo. Al fischio finale, in campo una trentina di persone pronte a far casino. Non una novità quando si tratta di Juve-Inter. Poi ci si è messo Cuadrado. Ha spiegato ad Handanovic qualcosa che il portiere ha dimostrato di non gradire. Altra rissa e fuori anche il colombiano e Handa. Missione impossibile raccontare episodi come questi senza prender parte né per l’uno né per l’altro. Riuscire cioè a esplorare i rispettivi punti di vista. Per cui mi fermo qui. Il resto lo lascio al giudice sportivo e alla sensibilità di appassionati e dirigenti».

INSPIEGABILE − Zazzaroni poi sul film della gara: «La partita non è stata divertente, dicevo. Non ci aspettavamo lo spettacolo da due squadre piene di necessità, di urgenze. Ha giocato meglio l’Inter, la Juve si è difesa a lungo e bene, abbassandosi quando perdeva il pallone e cercando raramente il campo aperto. Confesso che fino al gol di Cuadrado ho riempito il tempo ponendomi una domanda, sempre la stessa. Come ha fatto l’Inter che sto vedendo a perdere dieci volte in campionato, nel nostro campionato? Dieci su ventotto, poi… Il calcio è il paradiso, o il purgatorio, degli spiegatori professionisti».

CON L’ALLENATORE− Per Zazzaroni, squadra con Inzaghi: «Quelli che hanno capito tutto subito, che tutto sanno, i professori del luogocomunismo. I trivellatori di palle che di fronte a una squadra in crisi di risultati raccontano che l’amico del bar, commercialista del tal giocatore, ha confidato che ci sono notevoli frizioni tra il tecnico e alcuni big dello spogliatoio. Balle. Ecco, io ho rivisto un’Inter in linea con le richieste di Inzaghi e una Juve perfettamente aderente al progetto di Allegri. Le frizioni le lascio ai barbieri».

Fonte: Corriere dello Sport − Ivan Zazzaroni