Zazzaroni: «Inter in confusione dopo Smalling! Cambi non migliorativi»

Ivan Zazzaroni il giorno dopo Inter-Roma 1-2 sul Corriere dello Sport dice la sua riguardo la quarta sconfitta dei nerazzurri e i cambi di Simone Inzaghi.

SQUADRA IN CONFUSIONE – Zazzaroni sul momento dell’Inter e i cambi di Inzaghi: «Solo José Mourinho poteva pensare di affrontare l’Inter senza Abraham, o Belotti, e con Pellegrini “mezzo nove”. Solo Dybala poteva pensare di colpire al volo da posizione impossibile un pallone complicato, ancorché preciso, come quello servitogli da Spinazzola. Mou ha imposto all’Inter la quarta sconfitta nelle prime otto giornate, un bilancio negativissimo che non corrisponde ai riscontri del campo: nella prima mezz’ora è esistita soltanto la squadra di Inzaghi che non ha però creato particolari pericoli a Rui Patricio, colpevole sul gol di Dimarco. Dopo il 2-1 di Smalling i nerazzurri sono andati in confusione e i cambi non sono stati migliorativi. Tutt’altro».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni