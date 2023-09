Zazzaroni: «Inter imbattibile? Per niente! È inferiore allo scorso anno. Manca…»

Ivan Zazzaroni ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi che ha iniziato la stagione vincendo le prime quattro giornate di campionato.

INTER – Queste le parole di Ivan Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «L’Inter è più o meno imbattibile? No, l’Inter non è imbattibile per niente. È una squadra che ha un bell’organico. Per me, è inferiore allo scorso anno. Inferiore? Sì, ti manca tutta l’ossatura dello scorso anno che è arrivata in finale di Champions. Non hai Onana (Onana adesso sta facendo ridere…), Brozovic, Dzeko, Lukaku».