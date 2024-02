Zazzaroni: «Inter grande nemica di Milan e Juventus! Altro lavoro»

Zazzaroni ritiene l’Inter grande nemica di Milan e Juventus. Poi il giornalista appare stizzito sul lavoro positivo del club nerazzurro.

NEMICA − Su Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni sull’atteggiamento ostile dei tifosi di Milan e Juventus verso Pioli e Allegri: «L’Inter è la grande nemica di Milan e Juventus. Poi stanno programmando, sono primi, sono in Champions League, stanno lavorando meglio degli altri. E se vanno avanti così questi vincono per anni… Giochi con l’Inter perdi 1-0 con autogol e sei out. Difficile lavorare per loro e non pensare al risultato. La gente è così: se vinci sei in, se perdi sei out».