Zazzaroni: «Inter fortissima, ha soluzioni. Dzeko numero 1 in un caso»

Ivan Zazzaroni ha parlato dell’Inter, elogiando la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi e l’attaccante bosniaco, Edin Dzeko.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Ivan Zazzaroni sull’Inter e sull’attaccante bosniaco, nel corso di Deejay Football Club, programma in onda su Radio Deejay. «Per me, resta una squadra fortissima (l’Inter, ndr). Ha soluzioni, parlo relativo all’Italia naturalmente, soluzioni in Serie A. È veramente forte e, secondo me, ha meno punti di quelli che potenzialmente meriterebbe. Al di là delle sei partite (perse, ndr). È una squadra che ha soluzioni in attacco che nessun altro ha, perché ha quattro attaccanti. Il quarto è Correa, d’accordo. Lautaro è forte. Vogliamo parlare del rendimento di Dzeko? Io su Dzeko ho avuto dei pareri discordanti. Anch’io personalmente ho cambiato opinione molte volte su Dzeko, però devo dire che, visto Tammy, Dzeko è un fenomeno. Tiene palloni, spizza bene, fa gol. Fai il lancio lungo, se fai il gioco a scavalcare il centrocampo, è il numero uno in Italia».