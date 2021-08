Zazzaroni: «Inter di Inzaghi con più gioco rispetto quella di Conte!»

Zazzaroni, Direttore del “Corriere dello Sport”, oggi con un suo editoriale ha parlato della vittoria per 4-0 dell’Inter di Simone Inzaghi ai danni del Genoa.

AVVIO INTER – Zazzaroni dice la sua in merito alla vittoria dell’Inter per 4-0, ieri a San Siro contro il Genoa: «Quattro gol buoni e altri due annullati per un paio di unghie fuori posto. Una superiorità esagerata, e senza soluzione di continuità, nei confronti del Genoa disorientato fin dai primi minuti (brutta botta la rete di Skriniar al sesto), oltre che da un mercato pieno di difficoltà, vuoti e comprensibili ritardi. C’è più gioco, più manovra rispetto all’Inter di Conte; i difensori non cercano Dzeko con la stessa insistenza con cui guardavano a Lukaku; si notano alcuni movimenti delle ultime Lazio di Inzaghi, in particolare a centrocampo; Calhanoglu è impiegato nella posizione che predilige: non è costretto a rientrare come gli chiedeva Pioli. La partenza dei campioni non avrebbe potuto essere migliore: al di là della fluidità del gioco. L’aspetto più confortante per Inzaghi è l’atteggiamento di gente come Skriniar, De Vrij, Perisic, Brozovic e anche Vidal, quando è entrato per segnare. I “vecchi” avevano forse il desiderio e l’urgenza di trasmettere coraggio e fiducia all’intero ambiente».

Fonte: Corriere dello Sport