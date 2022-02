Zazzaroni: «Inter, corso molto e creato poco. Centrocampo poco brillante»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale questa mattina ha analizzato la situazione al vertice in Serie A dopo i pareggi di Milan e Inter rispettivamente contro Udinese e Genoa.

NON VINCONO – Zazzaroni ha analizzato così la lotta al vertice in Serie A: «Se prendiamo le ultime due uscite in ordine di tempo delle prime cinque non troviamo neppure una vittoria: solo pareggi e sconfitte. Questo è il momento peggiore per chi ha l’obiettivo più o meno dichiarato di puntare allo scudetto e il solo fatto in sé è curioso: stanchezza? Difetti nel richiamo della preparazione? Difficile stabilirlo, trattandosi di più realtà. Colpiscono in particolare i risultati e le prestazioni delle milanesi. A Marassi, ad esempio, l’Inter ha corso molto e creato poco, il Genoa l’ha costretta a giocare su ritmi alti e in particolare il centrocampo di Inzaghi ha denunciato scarsa brillantezza: Barella, Brozovic e Calhanoglu sono in fase calante e neppure il superlavoro di Dzeko ha prodotto effetti tangibili. L’alternanza Sanchez-Lautaro, poi, ha finito per deprimere entrambi».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni