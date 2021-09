Zazzaroni: «Inter, Correa sostituisce Sanchez. Dzeko non è Lukaku»

Ivan Zazzaroni, in collegamento a Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato del mercato dell’Inter. Secondo il giornalista, il mercato nerazzurro non è stato quello migliore ma hanno lavorato bene i dirigenti

MERCATO − Questo il pensiero di Zazzaroni: «I nerazzurri non hanno fatto il mercato migliore secondo me, poiché hai perso Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Antonio Conte. L’Inter con Joaquin Correa sicuramente ha una soluzione in più però sostituisce Alexis Sanchez. Edin Dzeko non è Lukaku, avrà anche dei periodi di stanca. Ma dal punto di vista dirigenziale, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto un grande lavoro, perché se guadagni 180 milioni e ne devi spendere 30, hai fatto un ottimo lavoro».