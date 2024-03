Zazzaroni: «Inter, conosciuta sofferenza autentica. Solo illusione»

Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport ha commentato l’uscita dalla Champions League dell’Inter. Il giornalista parla di sofferenza e delusione.

SOFFERENZA AUTENTICA − Apre così Zazzaroni il suo editoriale: «All’Inter non è bastato il gol dell’andata per superare l’Atletico di Simeone che la gara di ritorno ha preparato splendidamente. Una partita – e una delusione – così, quest’anno, l’Inter non l’aveva ancora provata. A Madrid ha sorprendentemente – e aggiungo fatalmente – conosciuto la sofferenza più autentica. Ha subìto l’aggressività dell’Atletico (che si è inventato la miglior prestazione di una stagione contraddittoria e priva di certezze); ha perso quasi tutti i duelli, si è a lungo difesa, è andata in confusione solo nei minuti finali dei tempi regolamentari confermando di essere una squadra comunque matura».

FLOP − Zazzaroni boccia alcuni giocatori: «La squadra di Inzaghi è stata più sparring partner che protagonista: troppo bassa la linea difensiva e di conseguenza eccessiva la distanza tra i reparti che ha consentito all’Atletico di recuperare un sacco di palloni e palleggiare con precisione e rapidità: nella prima parte si sono distinti particolarmente De Paul e Hermoso. Poco convincenti Dumfries, puntato ripetutamente da Sam Lino, Micki e Barella, presi in mezzo a più riprese. Eccezionale è stata esclusivamente la prova di Sommer che in almeno tre occasioni ha tenuto in vita la squadra. Anche un palo l’ha aiutato. Questa volta, però, non è uscito vincitore dai rigori e non per colpa sua».

ILLUSIONE − Infine, Zazzaroni chiude così: «Per settimane, sull’onda dell’entusiasmo da assoluto dominio nazionale, tanti si sono domandati se l’Inter fosse (sia) la più forte d’Europa. Alla prima occasione utile la Champions ha suonato la sveglia: la perfezione non è ancora contemplata e la superiorità definitiva è sempre più spesso un’illusione».

Fonte: editoriale Ivan Zazzaroni – Corriere dello Sport