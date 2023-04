Zazzaroni: «Inter, la Champions League fa male! Una consolazione»

L’Inter cala l’undicesima sconfitta in 30 partite di campionato. KO che arriva puntualmente dopo l’impegno in Champions League. Ma Zazzaroni vede anche una consolazione

ALTRO KO − Nel suo editoriale, Ivan Zazzaroni commenta l’11esima sconfitta dei nerazzurri: «La Champions League toglie al campionato, talvolta – come ieri – svuota. E fa malissimo. La Champions è quella cosa per la quale ti batti un anno intero per raggiungerla. E se sei così bravo da andare avanti ti ritrovi a dover scegliere tra la zona e la finale, tra l’uovo subito e la gallina domani. Con il rischio di perderli entrambi e sentirti dare del fallito. La scelta scomoda ha investito Inzaghi, che ha puntato inizialmente su Asllani, De Vrij, Correa (e quel che resta di Lukaku) e conosciuto l’undicesima sconfitta su 30. Storica l’impresa da pullman del Monza di Berlusconi e Galliani, autentica sorpresa dell’anno. Simone aveva il vantaggio dei due gol a Lisbona, si è limitato con le esclusioni e, a differenza di altre volte, non può nemmeno prendersela con la sfortuna. Lo consoli il fatto che ha cambiato qualcosa anche Roger Schmidt, e il suo Benfica ha perso in casa del Chaves. La Champions nuoce perfino ai portoghesi. Riformulo la domanda posta più frequentemente in questo aprile di exploit italiani nelle coppe: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Ed è nato prima l’uovo o la gallina? La scienza ha già dato la sua risposta, ma la gallina ha fatto ricorso».

Fonte: Corriere dello Sport − Ivan Zazzaroni