Zazzaroni: «Inter-Barcellona la versione 3.0 di Italia-Germania 4-3»

Zazzaroni ritorna sulla clamorosa semifinale tra Inter e Barcellona, che ha spedito i nerazzurri in finale di Champions League. Qui un estratto del suo editoriale.

VINCONO LE EMOZIONI – Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ritorna sull’epica semifinae tra Inter e Barcellona: «Le due partite sono state bellissime, libere, folli, di strategia e non di tattica, di nervi e cuore e qualità individuali. E di scelte. All’andata molto meglio il Barcellona: l’Inter ha segnato tre gol difendendosi. Mentre a San Siro Flick ha dato il peggio di sé quando sul 3-2, a risultato ripreso, ha messo Lewandowski, che rientrava da un infortunio, invece di un centrocampista, per sfruttare le palle inattive. E l’ha pagata di brutto. Sulla difesa ultrazemaniana non c’è bisogno che infierisca. Simone è stato superiore nei primi 45’ quando ha tenuto “alti” i centrocampisti lavorando sul recupero palla e sfruttando i vuoti difensivi del Barça. Nella ripresa è stato messo sotto e salvato da Sommer in almeno due occasioni: ha però perso Lautaro, Dimarco e Micki, sfiniti, ed è riuscito a risolverla con i “sassolesi” Acerbi e Frattesi. Inter-Barcellona si può considerare la versione 3.0 di Italia-Germania 4-3, anche se riguarda un popolo e non un Paese. Per una sera abbiamo sostituito le applicazioni con le emozioni».