Zazzaroni insinua: «Lautaro Martinez ipernervoso. Si nota all’Inter»

Ivan Zazzaroni si è focalizzato sulle difficoltà vissute dall’Inter nelle ultime gare della stagione. Questa la sua visione.

IL RAGIONAMENTO – Ivan Zazzaroni si è così pronunciato a Pressing sul momento dell’Inter: «Il merito di Conte è dato dai 24 punti in più del Napoli rispetto alla scorsa stagione. Anche nelle difficoltà e nelle sofferenze, i partenopei portano a casa il risultato. Oggi l’Inter aveva un insieme di seconde linee in campo che hanno tolto degli automatismi, poi c’era un Lautaro Martinez ipernervoso. L’ho visto davvero molto nervoso, perché lui ha percepito il momento. L’Inter sta risentendo delle rotazioni che vengono a mancare, a mio avviso».

Inter, momento da superare tutti insieme

UNIONE NERAZZURRA – Al di là delle prospettive che si possono avere sullo stato d’animo di un determinato calciatore dell’Inter, è evidente che la situazione non sia delle migliori. Ma la squadra nerazzurra ha dimostrato di poter essere bel altro, sia dal punto di vista del rendimento in campo sia sul piano dell’approccio mentale alle partite. Per tornare alla cifra ammirata per larga parte di questa stagione, l’Inter deve partire da quell’unione di intenti e prospettive su cui si sono fondati i suoi successi. Dallo staff tecnico ai calciatori, dalla dirigenza ai tifosi, tutti devono sospendere i giudizi negativi per unirsi attorno ai colori nerazzurri. C’è una semifinale di Champions League da disputare. C’è un sogno da provare ad alimentare con i principi e le idee che hanno fatto grande la compagine meneghina.