Zazzaroni insinua: «Inter potere tecnico, ma episodi favorevoli»

Ivan Zazzaroni parla in questo modo su Controcalcio del momento dell’Inter e anche degli ultimi episodi arbitrali dubbi.

SITUAZIONE – Zazzaroni ha detto: «In questo momento il potere dell’Inter è tecnico, è chiaro. Ci sono stati episodi favorevoli con Genoa e Verona, questo è un dato di fatto. Era così negli anni della Juventus, ora è così e non so se sia casuale o meno. Le presidenze internazionali hanno impoverito la questione della Lega, i presidenti dominanti sono De Laurentiis e Lotito. In Assemblea di Lega oggi un giornalista ha fatto una domanda a Marotta circa le mie dichiarazioni. Ma come è possibile? Lui ha risposto anche correttamente, ma in 44 anni non ho mai visto una cosa del genere. Ma cosa dice? Insinuato cosa? Io ho detto cose chiare, chi fa questo mestiere queste cose le sa. Sono vere».