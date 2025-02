Zazzaroni bacchetta Ibrahimovic: «Che scriverà all’AIA? Mail, dossier?!»

Zazzaroni parla dell’AIA e delle difficoltà della classe arbitrale si scaglia anche contro Ibrahimovic. Intanto, a proposito di arbitri tutti in raduno a Coverciano.

DUBBIO – Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni perplesso sulle parole di Zlatan Ibrahimovic in merito al messaggio da inviare all’AIA: «Il dirigente Ibrahimovic ha annunciato che scriverà all’Aia. Cosa, mi chiedo? Invierà una mail per manifestare l’irritazione del Milan dopo Empoli? Mi sembra che non ce ne sia più bisogno: hanno già provveduto giornali, televisioni, radio, social, velinari. O per fare gli auguri a Gianluca Rocchi? È molto presto: il designatore i 54 li compie a fine agosto. E allora cosa? Avrà mica un dossier alla Ferlaino da trasmettere al massimo organismo arbitrale? Non escludo – avendolo conosciuto – che il neopresidente Zappi possa darlo al gatto».

ALTRO CHE MAIL O DOSSIER – Zazzaroni continua così: «Non è con mail o dossier che si migliorano gli arbitraggi. Una selezione e una preparazione più accurata dei soggetti è certamente in grado di aumentare il livello della categoria. Ma – detto che non si torna più indietro – nell’epoca del Var e delle decine di migliaia di smartphone allo stadio sarebbe assai opportuno, se non addirittura necessario, sfruttare con intelligenza la tecnologia senza per questo svalutare l’autorevolezza del giudice di campo».