Zazzaroni giustifica: «Errore nella rimessa laterale? Fase molto convulsa!»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è pronunciato sulla rimessa laterale battuta in una posizione decisamente avanzata dal Bologna contro l’Inter. Un episodio da cui è poi derivata la rimessa che ha portato al gol di Riccardo Orsolini.

VISIONE MINORITARIA – Ivan Zazzaroni è nuovamente protagonista di una prospettiva alquanto originale e sorprendente, questa volta inerente al tema degli errori arbitrali. Il direttore del Corriere dello Sport si è infatti riferito a Pressing all’episodio della rimessa laterale battuta dal Bologna in posizione avanzata, rispetto a quella da cui doveva essere effettuato il lancio, nel match contro l’Inter. La sua visione, in merito a un episodio che ha indirettamente portato al gol finale di Riccardo Orsolini, è stata così enunciata: «Rimessa laterale? Chiaro che sia stato un errore, però la partita era negli ultimi 4 minuti di gioco e stava vivendo una fase molto convulsa. A volte questi errori vengono corretti, altre ciò non accade».