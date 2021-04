Zazzaroni: «Gioco Inter? Conte preso per vincere, non divertire»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” e ha parlato delle critiche all’Inter e ad Antonio Conte per il gioco dei nerazzurri.

IL GIOCO – Zazzaroni interviene sulle critiche mosse all’Inter e ad Antonio Conte per il gioco della squadra nonostante il primato in classifica: «Conte è stato preso per vincere, non per divertire, e vince. Uno può dire che non gli piace il gioco dell’Inter, ma Conte è stato preso per vincere ed è quello che fa meglio. Conte si incazza sempre, ma non preoccupiamoci, lui è un incazzoso. Vive di grande tensione, uno che dice che per lui una sconfitta è come un lutto è evidente che ha un atteggiamento basato sul profitto del risultato».