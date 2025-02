Zazzaroni: «Solo un giocatore del Napoli giocherebbe nell’Inter! Ecco chi»

Nel corso di un intervento radiofonico, Ivan Zazzaroni ha commentato la corsa scudetto tra Inter e Napoli. Il primo weekend di marzo andrà in scena proprio il match tra azzurri e nerazzurri.

CORSA SCUDETTO – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e noto opinionista televisivo, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio24, è tornato sul tema della corsa scudetto tra Inter e Napoli. Queste le sue parole, pungenti, nei confronti del Napoli di Antonio Conte: «Il Napoli non è la squadra più forte. Solo McTominay, tra i suoi titolari, giocherebbe nell’Inter. Non si può dire che il Napoli stia attraversando un momento di flessione, è semplicemente questo ciò che sono. Le parole di Mkhitaryan? Lo rispetto, è una persona molto intelligente, ma non è possibile che abbiano subito un blackout tutti insieme».