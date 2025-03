Zazzaroni sul futuro di Inzaghi: «Lo terrei a vita all’Inter! Io lo conosco…»

Zazzaroni non ha dubbi riguardo il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Intervenuto a Deejay Football Club il giornalista ha espresso la sua opinione dicendo di conoscere il tecnico da tanto tempo.

NERAZZAZZURRO A VITA – Ivan Zazzaroni ha parlato così riguardo il futuro del tecnico dell’Inter: «Inzaghi? Credo che rimarrà all’Inter. L’altro giorno ho viaggiato con lui in treno per tre ore. Ci conosciamo dal 1998 da allora siamo rimasti in grandi rapporti e devo dire che è cresciuto tantissimo, lo vedi chiaramente quanto è concentrato e quanto è maturato. So per certo che ha avuto varie offerte dall’estero, ma penso che resti ancora. Personalmente lo terrei a vita a Milano, se fossi io a decidere, chiaramente invece va cambiata parte della squadra: molti elementi stanno invecchiando».