Zazzaroni furioso: «Freuler-McKennie? O sei orbo o in malafede!»

Zazzaroni attacca per il mancato fischio da rigore in Bologna-Juventus sul contatto McKennie-Freuler. Era rigore sacrosanto a favore della squadra di Vincenzo Italiano.

ALL’ATTACCO – Il Bologna ieri ha subito una pesante ingiustizia nella partita pareggiata contro la Juventus per 1-1. Nel primo tempo, sul punteggio di 0-1 a favore della squadra bianconera di Igor Tudor, Remo Freuler è stato atterrato in area da Weston McKennie, ma né arbitro (Daniele Doveri) né VAR (Marini) hanno visto optato per dare rigore. In effetti, non ci sono dubbi: era rigore nettissimo. Oltre a scatenare Paolo Ziliani, che ieri sera, durante la partita, aveva rievocato Calciopoli, nella notte anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha voluto dire la sua a Pressing. Questo il suo commento: «C’era un rigore grande non come una casa, ma come la Torre degli Asinelli, come ha fatto a non dare quel rigore?! Sento dei commenti da ex arbitri che vorrei spegnere la televisione. Io non accetto che probabilmente non è rigore. Era rigore, altrimenti sei orbo, non ci vedi oppure sei in cattiva fede. E chi non lo dice fa una truffa nei confronti della gente. Era rigore stop, fine». Quello di Zazzaroni è un attacco anche contro i commentatori televisivi ed arbitri (Luca Marelli di DAZN?).