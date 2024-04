Zazzaroni: «Esposto contro Inter, è una cosa di cui si parla da tempo»

Ivan Zazzaroni ha parlato dell’esposto contro l’Inter da parte di ‘Jdentità Bianconera’. Le dichiarazioni del giornalista.

ESPOSTO INTER – Queste le parole di Ivan Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Mi chiedono tutti di un esposto fatto contro l’Inter da questo gruppo juventino, quello di cui ne parla oggi Tuttosport. È una cosa della quale si parla da molto tempo sulla iscrizione che sarebbe, secondo alcuni, irregolare per questioni di Covisoc. Io francamente non so come andrà a finire. Non so nemmeno se questo esposto avrà un futuro, però lo scudetto lo ha vinto. Adesso vedremo cosa succederà».