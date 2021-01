Zazzaroni: Â«Dzeko-Sanchez non si poteva fare! Edin e Roma ricucirannoÂ»

Zazzaroni: «Dzeko-Sanchez non si poteva fare! Edin e...

Zazzaroni: «Dzeko-Sanchez non si poteva fare! Edin e Roma ricuciranno»

Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, ha parlato del possibile scambio Edin Dzeko-Alexis Sanchez tra Roma e Inter

SCAMBIO – Queste le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, sul possibile scambio Edin Dzeko–Alexis Sanchez tra Roma e Inter, nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”. «Quella roba non si poteva fare. Io ti do Dzeko e qualche soldino e tu mi dai Sanchez? Cioè, spiegami. Per fortuna che qualcuno ha fatto ricredere Tiago Pinto, che capisca anche dov’è finito».

PACE – Zazzaroni sulla possibilità che Dzeko faccia pace. «Ricuciranno, per forza. Quanti esempi abbiamo visto nel passato! Mancini ha litigato con mezzo mondo…».

SCANDALO – Zazzaroni sullo scontro Zlatan Ibrahimovic-Romelu Lukaku. «Lo scandalo è che l’arbitro non li ha cacciati».