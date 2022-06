Zazzaroni: «Dybala lo vuole solo il Marotta FC. Scandaloso che in Italia…»

Sulla questione Dybala, ne ha parlato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, su Tutti Convocati. A parte Marotta con l’Inter, in Italia non ha richieste

SCANDALOSO − Zazzaroni discute anche con un po’ di certa polemica nei confronti di Dybala: «Paulo Dybala? Ha avuto diversi problemi, due volte il Covid-19, l’infezione urinaria e varie complicanze che lo hanno un pochino steso. Ha giocato titolare quando praticamente era stato scaricato dalla Juventus. La centralità che aveva alla Juventus non ce l’ha più. Nessuno lo vuole più prendere, eccetto il Marotta football club che adesso con Romelu Lukaku sembra lo stia mollando. Problema agente? E’ un problema anche di Dybala, gli serve un professionista vero. Solo ora si è legato a Fabrizio De Vecchi. Credo che alla fine troverà una squadra, ma trovo scandaloso ciò che sta accadendo. Fa dispiacere che in Italia con le magre che abbiamo, non si faccia sul serio per un giocatore come lui».