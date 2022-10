Zazzaroni: «Dybala-Inter? Mai offerta, incontro in sede un circo! Lukaku…»

Ivan Zazzaroni, su Pressing, svela un retroscena sulla trattativa Dybala-Inter e sull’incontro in sede tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti della Joya in estate. A detta sua, Lukaku ha cambiato tutto

SENZA SOLDI − Zazzaroni discute sui problemi societari in casa nerazzurra: «L’Inter ha mille altri problemi, non solo quello legato al portiere. Nove gol in meno fatti, subiti due in più e ci può stare. Ti manca il miglior Barella, ti manca Perisic che è stato il miglior giocatore del campionato. Lo scorso anno sfondava. L’Inter non ha un euro, non ha potuto prendere Dybala, non ha potuto confermare Perisic. Marotta lo ha sempre detto, non erano in condizione di fare mercato. Lukaku ha stravolto tutta la campagna, l’ha cambiata radicalmente».

CIRCO − Secondo Zazzaroni, l’incontro in sede in estate per Dybala è stata una farsa: «A Dybala non è mai stata un’offerta da parte dell’Inter, sono state fatte solo delle chiamate di Marotta ad Antun e De Vecchi. Fu un circo l’incontro in sede, c’erano tutti. Marotta chiama Antun per tenere viva la pista Dybala, quando arriva Lukaku lui sparisce dai radar».